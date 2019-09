Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Außenspiegel geklaut

Lüdenscheid (ots)

Beifahrerspiegel demontiert Am gestrigen Morgen, gegen 04:30 Uhr, stellte die Halterin eines weißen Opel Adam am Breitenfeld fest, dass ihr Unbekannte über das letzte Wochenende den Beifahrerspiegel geklaut haben. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern an die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) erbeten.

