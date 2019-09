Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf Spielhalle - Täter sagt "Danke" und "Tschüss"

Plettenberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag um 0.25 Uhr eine Spielhalle an der Brauckstraße überfallen. Der Mann kam in die Spielhalle, hielt der Kassiererin ein Messer an den Körper und forderte Geld. Das nahm er sich er selbst aus der Kasse und verließ die Halle wieder - nicht ohne freundlich "Danke" und "Tschüss" zu sagen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und etwa ca. 25 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und sprach Deutsch mit südosteuropäischem Akzent und in einer auffällig monotonen Stimmlage. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Basecap, ein türkisfarbenes Tuch vor dem Gesicht, eine schwarze Jacke aus Jeansstoff. Auch seine anderen Kleidungsstücke waren schwarz. Andere Zeugen beschrieben eine helle Hautfarbe und helle Augenbrauen. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

