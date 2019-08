Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glastür hält Einbruchsversuch stand

Werdohl (ots)

Versuchter Einbruch in Sportgeschäft Hier haben unbekannte Einbrecher versucht, am 31.07.2019, gegen 01:00 Uhr, die Glastür des Geschäftes in der Bahnhofstraße einzuschlagen. Sie beschädigten die Tür nicht unerheblich. Ein Zeuge sah drei Männer, die sich augenscheinlich stritten und nach dem "Knall" davongingen. Er schätzte das Alter zweier Männer auf Anfang 20 und den dritten auf ca. 40 - 50 Jahre alt. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell