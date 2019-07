Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Verkehrsschild geklaut/ Diebstahl im Krankenzimmer/

Iserlohn (ots)

Mit einer Eisenstange hämmerten am Montagmorgen um 1.28 Uhr zwei Mann auf die Fensterscheibe einer Gaststätte an der Wasserstraße ein. Als ein Zeuge die Männer ansprach, flüchteten sie. Der Zeuge rief die Polizei und lieferte Beschreibungen mit. Die Beschreibung passte zu einem 24-jährigen Mann aus Pforzheim, den die Polizei eine halbe Stunde später in der Innenstadt aufgriff.

An der Oststraße wurde in der Nacht zum Freitag ein schwarzer BMW 390L aufgebrochen. Der Dieb nahm eine in der Fahrertür steckende Geldbörse mit diversen Ausweisen, Bank- und Versichertenkarten sowie Fußball-Dauerkarten an sich.

Am Lohkamp sind Unbekannte in den vergangenen Wochen in eine Garage eingebrochen. Sie entwendeten aus dem dort stehenden Pkw eine Siebträgermaschine und eine Kaffeemühle.

Unbekannte sind in am Wochenende in eine Firma an der Baarstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster zu einem Aufenthaltsraum auf. Von dort gelangten sie jedoch nur bis in die Küche. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen versucht, eine Tür zum Bismarckturm aufzubrechen. Die Holztür ist zersplittert, hielt aber dem Angriff stand.

In der Nacht zum Sonntag hebelten unbekannte Einbrecher die Wohnungseingangstür einer Wohnung in der Viktoriastraße auf. Die unbekannten Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Einbrecher nahmen eine Playstation 4 und eine Geldkassette mit Inhalt mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Heute Morgen griff die Polizei auf der Pütterstraße alkoholisierte Jugendliche mit einem Verkehrsschild unter dem Arm auf. Eine 18-Jährige gestand, dass sie das Durchfahrtsverbots-Schild in der Nähe des Busbahnhofs abmontiert habe. Ihr 17-jähriger Freund habe nur beim Tragen geholfen.

Einem Patienten des Elisabethkrankenhauses wurde am Samstagmorgen eine erhebliche Summe Bargeld aus dem Nachttisch gestohlen. Der Diebstahl soll gegen 9.30 Uhr passiert sein, als der Senior kurz auf Toilette war. Er erklärte die hohe Bargeldsumme damit, dass er nach seiner Behandlung zum Möbelkaufen losfahren wollte.

