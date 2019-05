Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Apotheke und Wohnung

Letmathe (ots)

Heute Morgen um 3.20 Uhr hat ein Unbekannter an der Overwegstraße die Eingangstür einer Apotheke eingeschlagen. Eine Zeugin hörte den Knall und beobachtete eine männliche Person in dem Geschäft. Er entwendete Bargeld und flüchtete in Richtung "Zum Volksgarten". Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Figur und trug eine blaue Jeans sowie ein schwarzes Sweatshirt mit Kapuze. Auf ähnliche Weise wurde bereits am Samstagmorgen in die Apotheke eingebrochen.

Unbekannte sind im April in eine Wohnung an der Kirchstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten mehrere Türen auf und nahmen ein TV-Gerät, zwei Vasen sowie diversen Modeschmuck an sich. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell