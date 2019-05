Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Metzgerei

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Metzgerei an der Altenaer Straße (B 236) eingebrochen. Als der Besitzer heute Morgen zu seinem Geschäft kam, standen zwei Türen weit offen. Die Schließvorrichtungen waren zerstört. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

