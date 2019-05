Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Neue Betrüger-Anruferwelle rollt

Iserlohn/Märkischer Kreis (ots)

Die nächste Welle rollt: Die falschen Polizeibeamten und angeblichen Enkel suchen gerade wieder ältere Opfer im Märkischen Kreis. Gestern gingen 16 Anzeigen bei der Polizei ein.

In Iserlohn war bereits ein Termin für eine Geldübergabe vereinbart. Drei verschiedene Männer gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Senioren verrieten ihr Geldversteck im Haus. Der letzte Anrufer wurde ausfallend, als er nicht sofort seinen Willen bekam. Erst das machte die Seniorin misstrauisch. Sie informierte eine Verwandte. Die schaltete die echte Polizei ein.

Der Lügengeschichte war typisch: Angeblich habe die Polizei Einbrecher festgenommen. Und die hätten einen Zettel mit den Adressen weiterer Opfer dabei gehabt. Letztlich wollen die Betrüger in Erfahrung bringen, ob die Angerufen Geld oder Wertsachen besitzen. Dann bieten sie großzügig eine "sichere" Verwahrung an.

In Altena und Werdohl ritt eine Anruferin am selben Tag die Enkel-Masche. "Rat mal, wer hier ist?", lautet die immer wieder gestellte Frage. Je nachdem, auf wen die Opfer tippen, schlüpfen die Betrüger mal in die Rolle von Enkel oder Nichte, mal in die Rolle eines lange nicht gesehenen Freundes. Auch hier geht es ums Geld.

Die Polizei warnt weiter: Wer angerufen wird, sollte sich keinesfalls auf ein Gespräch einlassen. Die Betrüger üben massiven psychischen Druck aus und agieren äußerst geschickt. Die Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung. Wer sicher gehen will, dass am anderen Ende wirklich die Enkelin ist, der sollte sie unter der bekannten Telefonnummer aus dem eigenen Adressbuch zurückrufen - nicht unter der Nummer, die im Display steht.

