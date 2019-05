Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike aus Keller gestohlen

Iserlohn (ots)

Aus einem Kellerraum an der Hans-Böckler-Straße wurde in der Nacht zum Dienstag ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Dienstag gegen 5.30 Uhr. Es handelt sich um ein graues Cube-Bike mit einer Federgabel "Axel". Der vordere Reifen ist auffallend breit, der hintere Reifen ist mit einem Totenkopfventil ausgestattet. Die unbekannten Täter haben mehrere Kellerräume aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

