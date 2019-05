Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verpuffung in Gartenhütte

Hemer (ots)

Am heutigen Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, vernahm ein Anwohner des Glüsingweges einen lauten "Knall". Da er aus dem Gartenhaus des Nachbarhauses Rauch aufsteigen sah, informierte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte die qualmende Gartenhütte und im Inneren stellte sie eine Kiste mit unterschiedlichem Inhalt - vergleichbar mit großen Silvesterböllern - fest. Der hinzugerufene Entschärfer des Landeskriminalamts nahm sich den Fundstücken der Gartenhütte am Nachmittag an. Bei der Verpuffung wurde die Rückwand des Gartenhauses beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände und deren Explosivität dauern an.

