Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Scheune

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in der Mühlenstraße in Kalthoff in Scheune und Auto eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 19 und 8.30 Uhr ein Vorhängeschloss der Scheune auf, in der sich auch eine Werkstadt befindet. Die Einbrecher ließen fünf Flaschen Weißwein, eine silberne Geldkassette, eine höhere Summe Bargeld, eine tragbare Musikbox der Marke JBL und einen grün-schwarzen Festool-Akkuschrauber mitgehen. Der Pkw wurde durchwühlt. Am Gemarkenweg wurde in derselben Nacht ein grauer Polo durchsucht. Der Dieb nahm eine Spardose mit Bargeld an sich und verschwand ungesehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

