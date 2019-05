Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebe unterwegs

Halver (ots)

Am Wochenende waren in Halver Kupferdiebe unterwegs. Am Sportplatz klauten sie zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zwei Fallrohre. In der Südstraße ließen sie zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen etwa 50 Kilo schweren Deko-Kupferkessel aus einem Hinterhof mitgehen. Die Erde mitsamt den Pflanzen schütteten sie aus. Der Geschädigte hatte am Samstag gegen 3 Uhr zwar verdächtige Geräusche gehört, war dem aber nicht nachgegangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell