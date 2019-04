Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Räder-Diebstahl/ Wohnungseinbruch/ Kassenautomat aufgebrochen/

Menden (ots)

Unbekannte versuchten am Wochenende, Räder vom Gelände eines Autohauses an der Mendener Straße zu stehlen. Sie öffneten ein Segment des Außenzaunes und rollten vier Kompletträder vom Gelände. Sie wurden dann am Rand des Gehweges leicht verdeckt abgelegt - vermutlich für einen späteren Abtransport per Fahrzeug. An der Mühlenbergstraße wurde eine Gartenlaube aufgebrochen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag beschädigten Unbekannte die Metalljallousien und hebelten die Holzfenster auf, um dann ein schwarzes Herrenfahrrad vom Typ Bulls Crossbike 2 mitzunehmen.

An der Mecklenburgstraße sind Unbekannte in eine Wohnung eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und verschwanden mit einer mobilen Stereoanlage der Marke JVC. In der Feldstraße wurde in den vergangenen Wochen auf unbekannte Weise eine Garage geöffnet. Ein Dieb entwendete Kartons mit Altwaren, darunter Spielzeug.

Unbekannte haben am Wochenende den Kassenautomaten des Krankenhaus-Parkhauses aufgebrochen. Sie entfernten zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, den Schließzylinder und entfernten die Box mit dem Scheingeld. Allein der Sachschaden am Automaten wird auf 1500 Euro geschätzt.

