Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Massage-Studio/ Beim Einkaufen bestohlen

Letmathe (ots)

Durch das Aufbrechen eines Toilettenfensters gelangten Einbrecher in der Nacht zum Samstag in die Räume eines Massage-Studios an der Brinkhofstraße. Dort entwendeten sie einen Möbeltresor mit Wechselgeld.

Während des Einkaufens wurde am Samstag einer 74-jährigen Kundin die Geldbörse gestohlen. Gegen 9.15 Uhr hielt sie sich in dem Discounter An Pater und Nonne auf. Als sie bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte.

Die Polizei in Letmathe bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell