Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Meinerzhagen (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte an der Ihnestraße in eine Wohnung eingebrochen. Sie entwendeten einen Schlüssel, Bargeld aus einer Spardose und eine Geldkassette mit Kleingeld und einem Fahrzeugbrief. Der Einbruch muss zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 22.30 Uhr, erfolgt sein.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell