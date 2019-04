Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Betrüger erfolgreich

Iserlohn (ots)

Baarstraße In der Nacht vom 24.04. zum 25.04. 2019 (22:30 Uhr - 11:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte /Grillhaus ein und hebelten im Inneren einen Spielautomaten auf. Der/die Täter entwendeten die Geldkassetten und hinterließen Sachschaden. Hinwiese zu den Einbrechern an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Flasche Unitymedia Mitarbeiter erfolgreich

Echelnteichweg Am gestrigen frühen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde eine Geschädigte von zwei flaschen Unitymedia Mitarbeitern betrogen. Die 85 jährige Geschädigte ließ zur Überprüfung der Leitungen die "Techniker" in ihre Wohnung. Einer unterhielt sich mit ihr, während der zweite die Leitungen in der Wohnung kontrollierte. Nach der Überprüfung und dem Verlassen der "Techniker" stellte die Wohnungsinhaberin den Verlust ihres Bargeldes fest.

Täterbeschreibung:

1. Person (saß im Wohnzimmer) - Ca. 195m groß, schlanke Statur - Ca. 35 Jahre alt, - Dunkelblonde, kurze Haare, kein Bart - Bekleidet mit einem dunklen Hemd

2. Person (durchsuchte die Wohnung) - Ca. 1,75m groß, fülligere Statur - Dunkle Haare

Hinweise zu den Betrügern nimmt ebenfalls die Polizei in Iserlohn entgegen.

Erneuter Appell der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Beim geringsten Zweifel rufen Sie ihre Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Die nimmt sich ihrer Bedenken an und überprüft vor Ort die Personen, die Einlass in ihre Räumlichkeiten begehren.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell