Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher am Lahrfeld

Vandalen im Biebertal

Zahlreiche Sachbeschädigungen an PKW angezeigt

Menden (ots)

Am Fuchshöhlenweg kam es zwischen Samstag, 9.30 und Sonntag, 3.15 Uhr, zu einem Einbruch. Unbekannte brachen die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Unbekannte Täter waren in der Nacht auf Samstag im Freizeitzentrum Biebertal aktiv. An einer Grillhütte brachen sie mehrere Vorhängeschlösser zu Wandfächern auf. An einer Vogelvoliere schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Am Musikpavillon hebelten sie mit massiver Gewalt die Holztür eines Stauraums auf. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Ob die Vandalen Beute machten, steht noch nicht fest.

Freitag, 19.05 Uhr, sollen drei bislang unbekannte Täter Töpfe samt Pflanzen einer Dame an der Lendringser Hauptstraße beschädigt haben. Die Frau hörte verdächtige Geräusche und schaute nach. Die Täter bemerkten dies und flüchteten zu Fuß. Sie waren 13-14 Jahre alt. Einer trug eine weiße Kappe, einer eine rote Kapuze. Die Täter waren mit Fahrrad und einem Roller unterwegs. Es entstand Sachschaden.

Polizeibeamte mussten am Wochenende mehrfach wegen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen ausrücken. Insgesamt kam es zu 17 Beschädigungen. Die Taten im Einzelnen:

- Freitag, 10 Uhr, bewarfen Kinder am Margueritenweg einen an der Schule vorbeifahrenden Citroen C1 mit Steinen. Es blieben fünf Dellen und 1000 Euro Sachschaden zurück. Die Kinder flüchteten unerkannt. - An der Unnaer Straße beschädigten Vandalen insgesamt neun geparkte PKW mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand. An allen Fahrzeugen verliefen auf der rechten Seite vom hinteren bis zum vorderen Kotflügel Kratzer. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 1.10 Uhr. Die Polizei sucht dringend Zeugen. - Zwei gleich gelagerte Fälle ereigneten sich an der Werringser Straße. Auch hier wurden zwei geparkte Autos rechtsseitig zerkratzt. Es entstanden etwa 1000 Euro Schaden. Die Tat wurde Sonntag, gegen 11 Uhr, bemerkt. - An der Werler Straße beschmierten Unbekannte in drei Fällen Wohnmobile mit Sprühfarbe. Die Tat muss am Sonntag, zwischen 4 und 8 Uhr stattgefunden haben. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. - An der Pater-Kolbe-Straße trat ein Unbekannter zwischen Freitag- und Sonntagmittag gegen ein geparktes Auto. Der Täter hinterließ fast 1000 Euro Schaden. - An der Eisenberger Straße fügte ein Unbekannter einem geparkten Auto einen Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugtür zu. Die Tat passierte zwischen Sonntag, 16.50 und 18.10 Uhr. Schaden: etwa 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Menden entgegen.

