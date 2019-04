Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Schmuck

Diebe klauen Hoverboard

Meinerzhagen (ots)

Am Freitag, 12.04.2019, in der Zeit von 18:20 Uhr - 22-15 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster eines Hauses an der Karl-Heinrich-Wülfrath-Straße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und hatten es augenscheinlich auf Schmuck abgesehen. Neben des Fensters beschädigten sie zudem die Terrassentür. An der Oststraße entwendeten Diebe Sonntag, zwischen 15 und 16 Uhr, das Hoverboard eines 12-jährigen Jungen aus Meinerzhagen. Das schwarze Crosshoverboard mit Sitz vom Typ Hype 3000 hat blaue Reifen. Es stand zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9199-0) entgegen.

