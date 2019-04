Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher nicht zu bremsen/ Einbruchsversuch

Lüdenscheid

Am 07.04.2019, gegen 1.55 Uhr, konnten zwei 16-jährige Lüdenscheider im Rahmen einer Fahndung nach jugendlichen Randalierern im Bereich der Kampstraße angetroffen werden. Bei der Kontrolle versuchte einer der beiden 16-Jährigen, einen der eingesetzten Beamten zu schlagen. Zudem beleidigte der alkoholisierte Lüdenscheider die Beamten aufs Übelste und wurde in Gewahrsam genommen. Er wurde auf im Anschluss daran auf der Polizeiwache in die Obhut der Eltern übergeben. Er muss sich nun wegen Widerstands verantworten.

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Parkstraße einzubrechen. Darauf deuten Hebelspuren an der Eingangstür, die sich nicht mehr richtig verschließen lässt.

