Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch

Kierspe (ots)

Richelnkamp Am 05.04.2019, in der Zeit von 16:00 Uhr - 16:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein auf der rückwärtigen Seite gelegenes Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten eines dortigen Gebäudes. Die Täter durchsuchten die Keller und Wirtschaftsräumlichkeiten. Im Anschluss daran stahlen sie aus den Wohnräumen einen vorgefundenen Geldbetrag. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Kierspe Dorf am vergangenen Freitag nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

