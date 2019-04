Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Gaststätte

Hemer (ots)

In der Nacht vom 05.04. zum 06.04. kam es am Hademareplatz zu einem Einbruch in eine dortige Gaststätte. Die Täter hebelten die Seitentür zur Gaststätte auf und bedienten sich an einem dortigen Geldspielautomaten und nahmen das darin befindliche Bargeld mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Hemer erbeten.

