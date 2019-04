Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Hemer (ots)

Ein Unbekannter ist in den vergangen Tagen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße eingebrochen. Die Tat muss zwischen Samstag- und Dienstagmorgen passiert sein. Die Einbrecher nahmen einen Fernseher, eine Play Station 4 und eine Halskette an sich. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

