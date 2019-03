Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frankfurter Straße: Jeder fünfte Wagen zu schnell Stein geklaut

Halver (ots)

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei fünf Stunden an der Frankfurter Straße in Halver das Tempo der Autofahrer gemessen: Beinahe jeder fünfte gemessene Fahrer (18 Prozent) war im Bereich der langgezogenen Linkskurve zu schnell. Insbesondere in Fahrtrichtung Kierspe hatten es die Autofahrer zu eilig: Dort blitzte es bei jedem dritten bis vierten Fahrzeug (27 Prozent). Zwischen 14.40 und 19.30 Uhr erfasste die Mess-Einrichtung der Polizei an der Unfallhäufungsstelle der L 528 in Höhe der Minigolfanlage insgesamt 2602 Fahrzeuge. 462 Fahrer/-innen kommen noch mit einem Verwarngeld davon. Sieben Fahrer/-innen lagen im Bereich einer Ordnungswidrigkeitsanzeige. Rekordhalter war ein Fahrzeug, dass mit 80 statt der erlaubten 50 km/h erfasst wurde. Die Polizei behält die Stelle im besonderen Fokus.

Im Sumpf wurde am Dienstag oder Mittwoch ein großer Stein geklaut. Der Findling der Größe 100 x 50 x 50 Zentimeter lag bis Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr noch im Vorgarten eines Hauses.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell