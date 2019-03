Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Pkw Aufbrecher?

Iserlohn (ots)

Taschen aus Bus geklaut Im Scheid In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde der dort abgeparkte silberne VW Multivan geknackt. Die Pkw Aufbrecher nahmen zwei im Fahrzeug befindliche Taschen mit Elektroartikeln an sich. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

