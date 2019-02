POL-MK: Ladendieb/ Fahren ohne Führerschein/ Sachbeschädigung an Pkw/Diebstahl aus Pkw

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Mit einer prall gefüllten Tasche voller unbezahlter Waren wollte am Dienstag ein Mann einen Discounter an der Friedrichstraße verlassen. Der Sicherheitsalarm löste aus, weshalb die Kassiererin den Mann aufhielt. Er übergab die Tasche und lief davon. In dem Beutel steckten Süßigkeiten, Fruchtsäfte und Alkohol und Energy-Drinks. Eine Nahbereichsfandung nach dem Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

Am Mittwochmorgen stoppte die Polizei auf der Seilerseestraße bei Geschwindigkeitsmessungen einen 31-jährigen Pkw-Fahrer. Wie sich herausstellte, hat der Iserlohner keine Fahrerlaubnis. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen wurde an der Drüpplinger Straße die Scheibe eines roten Kia Picanto eingeschlagen. Aus einem daneben stehenden silbernen Caddy verschwand Bargeld.

