Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim

Werdohl (ots)

Unbekannte sind in ein Vereinsheim an der Goethestraße eingebrochen. Zwischen Dienstag vergangener Woche und dem gestrigen Dienstagabend hebelten sie die Eingangstür auf. Sie durchsuchten Schubladen. Dann machten sie es sich in der Hütte gemütlich und bedienten sich an Lebensmittel- und Alkohol-Vorräten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell