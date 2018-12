POL-MK: Einbrüche in Gartenhaus und Schuppen

Kierspe (ots) - In der Zeit vom 27.11.18 bis zum 03.12.18 begaben sich unbekannte Täter in der Wehestraße zur einem hinter dem Haus gelegenen Geräteschuppen. Dort zerstörten sie das Vorhängeschloss der Tür und entwendeten aus dem Inneren Gartengeräte. Es entstand Sachschaden.

Ebenfalls an einem Gartenhaus im Fichtenweg machten sich unbekannte Täter am 03.12.18 in der Zeit von 03.30 Uhr bis 07.30 Uhr zu schaffen. Hier entwendeten sie das Vorhängeschloss inclusive der Halterung. Aus dem Gartenhaus wurde jedoch nichts entwendet.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Wehestraße bzw. Fichtenweg nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel. : 9099-0) entgegen.

