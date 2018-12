POL-MK: Verbaler Streit eskaliert in Faustschlägen

Meinerzhagen (ots) - Am 03.12.2018, gegen 21.22 Uhr, gerieten in der Linie 58 von Lüdenscheid nach Meinerzhagen zwei unbekannte männliche Personen mit einem 19-jährigen Meinerzhagener aneinander. Im Verlauf der verbalen Streitigkeiten schlug einer der beiden dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht. An der Haltestelle "Stadtsparkasse" stiegen die Täter aus. Der Geschädigte wurde mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur dem Krankenhaus zugeführt. Er konnte die Täter nicht beschreiben. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9099-0) in Verbindung zu setzen.

