POL-MK: Pkw-Brand/ Beutel gestohlen

Letmathe (ots) - Ein Pkw ist am Montagabend kurz nach 18 Uhr auf der Straße Rauhe Hardt in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus. Der B-Klasse-Mercedes erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Einem Letmather wurde am Samstagmorgen im Lotto-Geschäft an der Hagener Straße ein Beutel gestohlen. Er hatte den Beutel mit Fahrzeugschein, Brille und Bargeld kurz auf dem Tresen abgelegt und beim Verlassen des Ladens vergessen. Als er zurückkehrte, war die Tasche weg.

