POL-MK: Einbrüche

Hemer (ots) - Unbekannte sind am Montag gegen 3 Uhr bei McDonald's an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie stemmten zunächst ein Loch in die Wand zum Filialleiterbüro und flexten dort einen Tresor auf. Außerdem hebelten sie eine Tür zum Schalter 1 auf. Sie erbeuteten Bargeld.

Einbrecher haben am Montagnachmittag eine Wohnung in der Danziger Straße durchsucht. Sie sind wahrscheinlich zwischen 15 und 18.20 Uhr durch eine aufgehebelte Balkontür in die Erdgeschosswohnung gelangt, wo sie sämtliche Schränke und Behältnisse öffneten. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich noch nicht feststellen.

Zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag sind Unbekannte in einen Lagerraum einer Trockenbau-Firma an der Englandstraße eingedrungen. Es wurde nichts gestohlen.

Die Polizei in Hemer bittet in allen Fällen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1223

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell