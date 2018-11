POL-MK: Hausfriedensbruch

Kierspe (ots) - Ein Obdachloser hat sich Samstag kurzerhand zum Schlafen in ein Feuerwehr-Fahrzeug gelegt. Ein Feuerwehrmann wollte am Samstagabend um 22.20 Uhr etwas aus seinem Spind im Feuerwehr-Gerätehaus an der Wehestraße holen, als er ein Schnarchen hörte. Nach einer kurzen Suche entdeckte er in einem Einsatzfahrzeug einen schlafenden Mann. Er sei müde, ihm gehe es nicht gut und er sei obdachlos, begründete der 29-jährige Meinerzhagener sein Eindringen. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

