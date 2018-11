POL-MK: Einbruch in Wohnhäuser und Büro

Iserlohn-Letmathe (ots) - In der Nacht des 22.11.2018 auf den 23.11.2018 hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Firma An Pater und Nonne auf und gelangten so in das Innere und durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen. Zur Beute kann zur Zeit noch keine Angabe gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch kam es Zum Tannenkopf am 23.11.18 in der Zeit von 10.30Uhr bis 11.55 Uhr. Hier versuchten unbekannte Täter die Haustür aufzuhebeln. Sie scheiterten. Es entstand Sachschaden.

Erfolgreich suchten unbekannte Täter am 25.11.18 in der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.30 Uhr eine Wohnung Zum Wennigerloh heim. Hier schlugen sie eine Balkontür ein und durchsuchten die gesamte Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den unbekannten Tätern und/oder zu verdächtigen Beobachtungen in den Bereichen An Pater und Nonne, Zum Tannenkopf und Zum Wennigerloh nimmt die Polizei in Letmathe (Tel.: 50290) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell