POL-MK: Taxifahrer mit Messer bedroht/ Diebstahl aus Kfz/ Geldbörsen-Diebstahl/ Durstige Diebe

Hemer (ots) - Ein Taxifahrer wurde am Samstagmorgen in der Hauptstraße mit einem Messer bedroht. Kurz nach 3 Uhr nachts hielt der Taxifahrer mit seinem Wagen vor der City-Schänke, um Fahrgäste aufzunehmen. Ein etwa 20- bis 25-jähriger Mann stürmte auf den Wagen zu und rüttelte am Taxi-Schild und zerkratzte dabei das Dach. Der Fahrer stieg aus und forderte den Mann auf, das zu unterlassen. Darauf schubste ihn der Angreifer weg, zog ein Messer und bedrohte den Chauffeur. Der Mann ließ sich zunächst beruhigen. Der Fahrer war gerade wieder eingestiegen, da zerschlug der Unbekannte die Heckscheibe des Wagens und lief mit zwei Begleitern in Richtung Papier Union davon. Wie sich später heraus stellte, war der Mann zuvor bereits aus der City-Schenke geflogen, weil er Ärger gemacht hatte. Der Unbekannte ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine dunkle, braun gebrannte Haut, dunkle Haare, trägt eine Brille und ein leichtes Kinnbärtchen. Die etwa gleichaltrigen Begleiter haben dunkelblonde Haare und sind 1,75 bis 1,80 Meter groß. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise auf Telefon 02372/9099-0.

Knappe zehn Minuten genügten einem Dieb am Sonntagabend an der Bräuckerstraße, Geldbörse und Mobiltelefon aus einem Pkw zu stehlen. Die Fahrerin hatte ihren grauen VW Passat um 22.15 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als sie kurz darauf zurückkehrte, waren Geldbörse mit Bankkarte und Bargeld sowie das Mobiltelefon aus der Mittelablage verschwunden. Während einer Feier in der Schützenhalle am Lamberg wurde einer Frau die Geldbörse gestohlen. Das Portemonnaie mit Geld und Bankkarte steckte in einer Handtasche, die an der Garderobe hing. Der Diebstahl muss zwischen Freitagabend gegen 22.30 Uhr und Samstagmorgen gegen 4 Uhr passiert sein. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag wurden vom Gelände eines Grills an der Hönnetalstraße elf Getränkekisten gestohlen. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise auf Telefon 02372/9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell