POL-MK: Von allem etwas

Iserlohn (ots) - Erste Schützenfestbilanz

In der Nacht zum Samstag (07.07.2018) kam es auf der Alexanderhöhe zu drei angezeigten Körperverletzungsdelikten. Sowohl die Geschädigten als auch die Tatverdächtigen konnten ermittelt und die Anzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen werden.

In der Nacht zum Sonntag mussten die Polizeibeamten zu fünf Körperverletzungsdelikten zum Schützenplatz gerufen werden. Auch hier konnten die Personalien der Täter und der Geschädigten aufgenommen werden, so dass die Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten anlaufen können.

Da sich in zwei der fünf Sachverhalte die Aggressoren nicht an die ausgesprochenen Platzverweise hielten, wurden ein 19 jähriger und ein 24 jähriger Iserlohner dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Einbruchsversuche angezeigt Hans-Böckler-Straße In der Nacht vom 05.07. zum 06.07.2018 versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der o.g. Örtlichkeit einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter gelangten nicht in die Praxis.

An der Nußbergstraße wurde versucht, die Glastür einer dortigen Bäckerei aufzuhebeln. (Tatzeitraum 05.07. - 06.07.) Auch dieser Versuch schlug fehl.

In beiden Fällen entstand Sachschaden und die Polizei in Iserlohn nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

