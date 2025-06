Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter Mitsubishi in Elten beschädigt

flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (18. Juni 2025) wurde an der Klosterstraße in Emmerich am Rhein-Elten ein geparkter blauer Mitsubishi ASX beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 13 in Fahrtrichtung Emmerich abgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Versuch des Einparkens vor dem Mitsubishi diesen vorne links, das heißt am vorderen Radkasten und der Stoßstange beschädigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

