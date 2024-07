Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert Radfahrer beim Überholen

Polizei sucht flüchtiges Fahrzeug

Rheurdt (ots)

Rheurdt-Schaephuysen - Am Mittwoch (24. Juli 2024) gegen 04:45 Uhr wurde an der Vluyner Straße in Rheurdt-Schaephuysen ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw leicht verletzt. In Höhe einer Mittelinsel wurde der 48-jährige Mann aus Neukirchen-Vluyn, der auf der Fahrbahn in Richtung Rheurdt unterwegs war, von einem Pkw überholt. Dabei kam es aufgrund des zu geringen Abstandes des Pkw zum Radfahrer zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Er verletzte sich dabei leicht, an seinem Rad entstand Sachschaden. Der Pkw entfernte sich dann stark beschleunigend von der Unfallstelle in Richtung Rheurdt. Es soll sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen silbernen oder grauen Ford Focus neueren Modells handeln, möglicherweise mit GEL- Kennzeichen. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht nach Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall, dem gesuchten Fahrzeug und/oder dem Fahrer zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf die seit 2020 geltenden Regelungen der Straßenverkehrsordnung hin: Kraftfahrer, die einen Fußgänger, Radfahrer oder E-Scooter-Fahrer überholen, müssen innerorts einen Abstand von mindestens 1,5 m und außerorts von 2 m einhalten! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell