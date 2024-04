Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw-Fahrer übersieht Pedelecfahrer

64-jähriger Weezer schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Dienstag (9. April 2024) kam es gegen 13:05 Uhr an Einmündung York Way / Willy-Brandt Ring in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Weeze befuhr mit einem roten VW Golf den York Way in Fahrtrichtung Willy-Brandt Ring. Beim Abbiegen in den Willy-Brandt Ring übersah er einen von rechts kommenden 64-jährigen Mann aus Weeze, welcher die Örtlichkeit mit einem Pedelec befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der 64-jährige Pedelecfahrer schwer verletzte und in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl am Pedelec als auch am roten VW Golf entstand Sachschaden. (pp)

