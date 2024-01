Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch: Wer kennt den Täter?

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (24. August 2023) kam zwischen 23:45 Uhr und 23:55 Uhr an der Kardinal-von-Galen-Straße in Kevelaer zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Der bislang unbekannte Täter versuchte sich durch das Aufhebeln der Eingangstüre, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Bei der Tat wurde der Täter durch eine Videokamera aufgezeichnet. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Personen, welche Angaben zum gesuchten Täter oder sachdienliche Hinweise geben können. Bilder des Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/123792

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell