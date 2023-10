Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Kehrum- Einbruch/ Unbekannte brechen in zwei Firmen ein

Kalkar-Kehrum (ots)

In der Nacht von Samstag (07. Oktober 2023) auf Sonntag drangen unbekannte Täter unerlaubt in ein Firmengelände an der Wöhrmannstraße Ecke In den Vennen ein. Die Täter schlugen gewaltsam ein Fenster ein, um in das Innere der Lagerhalle zu gelangen. In der Lagehalle durchwühlen die Täter sämtliche Schränke und Spinde. Weiterhin wurde der Schließzylinder der Lagerhallentür aufgebohrt. Eine weitere Lagerhalle wurde von den Tätern ebenfalls angegangen. Auch hier wurde ein Fenster eingeschlagen und alle Schränke und Spinde sowie die dortigen Büroräume durchsucht. Nach ersten Angaben sei der Inhalt eines Zigarettenautomats entwendet worden. Weiterhin kam es in der Nacht zu einem Einbruch in eine Firma auf der gleichen Straße. Hier schlugen die Täter an gleich drei LKW die Scheiben ein und durchwühlten die Fahrerkabinen. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich des Industriegebiets gemacht haben. Sie sollen sich bei der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

