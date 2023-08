Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Skoda Superb an der Fahrerseite beschädigt

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (13. August 2023) kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Blücherstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 39-jährige Fahrer eines grauen Skoda Superb hatte seinen Wagen an der Örtlichkeit abgestellt gehabt und musste dann Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell