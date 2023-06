Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Rezeptionsgebäude einer Freizeitanlage

Wachtendonk-Wankum (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (21. Juni 2023) in das Rezeptionsgebäudes eines Freizeitbads an der Straße Am Heidesee eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke nach Diebesgut, bislang ist unklar, ob etwas entwendetet wurde. Bei dem Einbruch wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Demnach betraten zwei männlichen Personen gegen 3:20 Uhr das Gebäude, gegen 03:45 Uhr verließen sie es wieder. Beide Täter waren vermummt. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

