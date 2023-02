Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Pedelecfahrer von Auto erfasst

Geldern (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 76-jähriger Pedelecfahrer am Montag (6. Februar 2023) bei einem Verkehrsunfall davongetragen. Eine 32-Jährige aus Geldern war in ihrem VW Touran auf der Vogteistraße in Fahrtrichtung Geldertor unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach rechts auf die Straße Geldertor abbiegen wollte, hielt sie nach ersten Erkenntnissen an der Haltelinie. Danach fuhr sie wieder an, übersah aber einen von rechts kommenden Pedelecfahrer, der den Geh-und Radweg in Richtung Gelderstraße befuhr. Das Auto erfasste das Pedelec des Mannes am Hinterrad. Der 76-jährige aus Xanten kam in Folge dessen zu Fall und verletzt sich schwer. Zunächst brachte ihn ein Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik, noch am Abend verschlechterte sich der Zustand des Mannes aber weiter, so dass er in eine Spezialklinik verlegt wurde. Es bestand Lebensgefahr.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Geldertor in Fahrtrichtung Krefelder Straße gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell