Kalkar (ots) - Am Freitag (21. Oktober 2022) kam es zwischen 12:40 Uhr und 15:20 Uhr, an der Adresse "Hohe Straße" in Kalkar, zu einer Unfallflucht. Ein grauer OPEL Insignia, welcher in einer Parkbucht gegenüber einer Parkplatzzufahrt abgestellt gewesen war, wurde dabei an der Fahrertüre beschädigt. Der Fahrzeugführer musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, ...

mehr