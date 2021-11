Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Motorroller gestohlen und ausgeschlachtet

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. November 2021) einen Motorroller entwendet, der vor einem Wohnhaus auf der Straße Am Busch verschlossen abgestellt war. Am Freitagmittag entdeckten Zeugen den "ausgeschlachteten" Roller am Ende Reckumer Straße auf einer Rasenfläche. Räder und andere Fahrzeugteile hatten die Täter abmontiert und entwendet. Zeugenhinweise bitte unter 02822 7830 an die Kripo Emmerich. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell