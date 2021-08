Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Langfinger entwendet Handtasche aus Pkw

Kleve (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag (27. August 2021) zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr eine Handtasche aus dem Auto (Honda Jazz) einer 31-jährigen Frau aus Kleve. Sie hatte den Honda an der Johann-Manger-Straße in Höhe der van-den-Bergh-Straße vor einem dortigen Kindergarten abgestellt, als der Täter die hintere Tür öffnete und die Handtasche der Kleverin mitnahm. Mit der EC-Karte, die sich in der Tasche befand, wurde im Bereich Kleve an Automaten Zigaretten gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Nachbarn, die den Täter gesehen haben. Zeugenhinweise können per Telefon unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve gemeldet werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell