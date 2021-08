Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Hotelzimmer

Weeze (ots)

Am Freitag, 27.08.2021 in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 19:15 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Apartment eines Hotelbetreibes an der Schloßallee. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter erbeuteten zwei Handtaschen sowie ein Laptop und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080

