Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Winnekendonk - GPS-Systeme aus landwirtschaftlichen Maschinen entwendet

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit von Freitag (16.07.2021), 20:00 Uhr bis Montag (19.07.2021), 08:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugriff auf insgesamt drei landwirtschaftliche Maschinen, die auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Hestert abgestellt waren. Aus den Maschinen entwendeten die Diebe GPS-Empfänger und die dazugehörigen Displays. Dabei handelt es sich um ein Lenksystem, ohne das die Fahrzeuge nicht einsatzbereit sind. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

