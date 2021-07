Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Sevelen- Unfallflucht/ Geparkter VW Lupo beschädigt

Issum-Sevelen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Juli 2021) beschädigte ein unbekannter Fahrer einem am rechten Fahrbahnrand der Oberstraße in Richtung Kuyckheide geparkten VW Lupo. Der Unbekannte fuhr vermutlich die Oberstraße aus Richtung An der Landwehr kommend entlang, als er die linke Seite des Lupo touchierte und anschließend ohne den Schaden zu melden die Unfallstelle verließ. Die Polizei Geldern sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02831 1250 melden. (as)

