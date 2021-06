Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Verkehrsunfall/ 48-jährige Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Straelen-Herongen (ots)

Eine 48-jährige Frau aus Nettetal verletzte sich bei einem Alleinunfall am Dienstag (22. Juni 2021) gegen 00.45 Uhr auf der Riether Straße (L 2) schwer. Aus derzeit unbekannter Ursache kam die 48-Jährige in Höhe der Straße Nachtigall nach rechts von der Fahrbahn ab, querte anschließend die Fahrbahn, touchierten einen Baum und überschlug sich. Der Corsa kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin wurde von einem Ersthelfer aus dem Auto befreit und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwarze Corsa musste abgeschleppt werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell