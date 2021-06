Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in Werkstatt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch (16. Juni 2021), 10:30 Uhr haben unbekannte Täter offenbar versucht, in eine Autowerkstatt an der Rotterdamer Straße einzudringen. Sie bohrten Löcher in einen Fensterrahmen an der Rückseite des Gebäudes, gelangten jedoch nicht ins Innere. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

