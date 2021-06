Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Baustelle

Kleve (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (15. Juni 2021) sind unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses auf einer Baustelle an der Van-den-Bergh-Straße eingedrungen. Sie stahlen mehrere Werkzeuge. Bereits in der vergangenen Woche wurden aus einem Container auf dem Gelände mehrere Spitzhammer und Wasserwagen entwendet. Die Kripo Kleve sucht nun Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (cs)

